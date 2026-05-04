Desarticulan banda Salsas Nueva Generación tras captura de cuatro expendedores en la ciudad

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cuatro personas dinamizadoras del expendio de sustancias alucinógenas.

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El primer operativo fue realizado en el barrio Torices, mediante diligencias de registro y allanamiento a cuatro viviendas, en las que fueron capturados alias ‘Koky’, ‘Mile’ y ‘El Viejo’, de 35, 28 y 70 años de edad, respectivamente, por el delito de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego, cuatro radios de comunicación, ocho cartuchos, 4.127 gramos de bazuco, 500 gramos de marihuana, una licuadora, una gramera e insumos para el procesamiento de los alucinógenos.

Es de resaltar, que alias ‘Koky’, fungía como coordinador de varios puntos de expendio al servicio de la estructura criminal ‘Salsas Nueva Generación’ en varios sectores del barrio Torices. Además, presenta un amplio prontuario criminal que data desde el año 2012, por los delitos de concierto para delinquir (2019), homicidio (2018), porte ilegal de armas de fuego (2012, 2019), tráfico de estupefacientes (2013, 2013), fuga de presos (2013), violencia Intrafamiliar (2014), constreñimiento ilegal (2025), injuria y calumnia (2025) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2025).

De igual forma, ‘El Viejo’, de rol expendedor, presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes (2011, 2019), fuga de presos (2020) y lesiones personales (2013). Asimismo, alias ‘Mile’, cuyo rol era el de expendedora, le figuraba una anotación judicial como indiciada por el delito de lesiones personales (2013).

En otro extremo de la ciudad, en el barrio Blasdelezo, también era objeto de allanamiento un bien inmueble señalado por la comunidad del expendio de sustancias alucinógenas. Durante el operativo, fue capturado alias ‘El Loco’, de 39 años. En el procedimiento se incautaron 460 gramos de base de coca, una gramera y 500 bolsas plásticas para su dosificación.

Alias ‘El Loco’, presenta seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes (2020, 2020, 2024, 2025), injuria (2025) y violencia contra servidor público (2019).

Estos puntos de expendio mensualmente distribuían, al parecer, más de 30 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 100 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El subccomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.280 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 547 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo.