Investigan asesinato de joven hallado con impactos de bala en zona rural de Barranco de Loba

Las autoridades del sur de Bolívar adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Junior Cárdenas Beleño, un joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de Barranco de Loba.

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De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue hallado cerca de la vereda Canabate, sobre la carretera que conecta con el corregimiento de Pueblito Mejía. El joven presentaba dos heridas provocadas por arma de fuego en la cabeza.

Según reportes conocidos por medios locales, Cárdenas Beleño vivía junto a su familia en el barrio 3 de Diciembre, en el municipio de El Banco, Magdalena.

Las primeras indagaciones de las autoridades apuntan a que hombres armados lo habrían sacado por la fuerza de su vivienda o de un sector cercano durante la noche del lunes. Posteriormente, habría sido trasladado hasta el lugar donde finalmente fue asesinado y abandonado.

El crimen ha generado consternación entre familiares y allegados, quienes además expresaron su malestar por presuntos inconvenientes presentados en la morgue de Medicina Legal de El Banco- Magdalena, donde, según denunciaron, inicialmente no habrían recibido el cuerpo debido a que el homicidio ocurrió en territorio bolivarense.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan establecer los móviles del asesinato y dar con el paradero de los responsables.