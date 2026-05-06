‘El Barra’, detenido en la Piedra de Bolívar con un paquete de marihuana

En el marco de la ofensiva que lidera la Policía Nacional contra el tráfico de estupefacientes, fue capturado un presunto actor delincuencial en la zona sur de la ciudad.

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Durante labores de control y registro, uniformados interceptaron a un hombre conocido como ‘El Barra’, de 31 años, en el barrio Piedra de Bolívar. Al notar su comportamiento sospechoso y nervioso, los policías procedieron a verificar el contenido de la caja que portaba, hallando en su interior un paquete de marihuana, cuyo valor supera los dos millones de pesos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el capturado presuntamente se dedicaba a distribuir sustancias alucinógenas en distintos puntos de expendio del sector.

El detenido, junto con la sustancia incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantarán las audiencias correspondientes para definir su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.281 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 587 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Continuamos afectando de manera contundente a las estructuras multicrimen que operan en la ciudad. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera confidencial para seguir debilitando estas organizaciones”, indicó.