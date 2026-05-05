Abierta Segunda Oferta Virtual del SENA en Bolívar: ¿Cómo acceder?

La formación virtual sigue abriendo caminos para que más personas accedan a educación de calidad sin barreras de tiempo o lugar. En ese marco, llega la Segunda Oferta de Formación Virtual 2026 disponible para Bolívar, una convocatoria que apuesta por lo esencial: programas en niveles técnico y tecnólogo, enfocados en responder a las demandas reales del entorno laboral.

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Esta oferta presenta una amplia variedad de programas en los niveles técnico y tecnólogo, brindando a los aspirantes la posibilidad de elegir rutas de formación acordes con sus intereses y metas. Programas como: Gestión de Redes de Datos, Gestión Eficiente de la Energía, Análisis y Desarrollo de Software, Animación Digital, entre otros.

El enfoque exclusivo en estos dos niveles no es casual. La formación técnica permite desarrollar habilidades prácticas en menor tiempo, facilitando la inserción laboral. Por su parte, el nivel tecnólogo amplía el conocimiento, fortalece competencias analíticas y abre puertas a mayores oportunidades de crecimiento y continuidad académica. Ambos niveles se destacan por su pertinencia, alta empleabilidad y conexión directa con el sector productivo.

“Esta convocatoria estará del 5 al 7 de mayo. Es una oportunidad que estaban esperando todos las colombianas y colombianos para poderse inscribir en nuestra formación Virtual. Los invitamos a todas las personas interesadas en esta Segunda Oferta a que se inscriban en betowa.sena.edu.co” Afirmó, Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación SENA.

La modalidad virtual brinda flexibilidad total. No existen horarios fijos, lo que permite a cada aprendiz organizar su tiempo. Sin embargo, es clave cumplir con las actividades y cronogramas establecidos, así como contar con acceso a herramientas tecnológicas y conectividad para garantizar el proceso formativo.

La convocatoria está dirigida a la comunidad en general, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, promoviendo un acceso incluyente. Pueden participar colombianos dentro o fuera del país, así como ciudadanos extranjeros con documentación válida en Colombia.

Para postularse, es necesario registrarse en betowa.sena.edu.co, en la sección VIRTUAL. La edad mínima es de 14 años. En cuanto a requisitos académicos, los programas técnicos no exigen título de bachiller, mientras que los tecnólogos requieren ser bachiller y contar con pruebas ICFES (Saber 11). Es importante verificar las condiciones específicas de cada programa en la plataforma.

Esta nueva convocatoria representa una oportunidad concreta para avanzar en la construcción de un proyecto de vida, a través de una formación flexible, pertinente y orientada al futuro.