Hombre capturado por presunto caso de extorsión en Turbaco fue enviado a la cárcel

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías de Turbaco (Bolívar), impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 26 de abril cuando un comerciante comenzó a recibir llamadas en las que le exigían 5 millones de pesos a cambio de no asesinarlo a él o a sus familiares.

La supuesta entrega del dinero fue coordinada con las autoridades para el 1 de mayo anterior, en el municipio de Arroyohondo (Bolívar). Allí, el sujeto fue capturado en flagrancia mientras recibía un millón de pesos, presuntamente relacionado con la extorsión.

El procesado de 20 años no aceptó los cargos imputados por una fiscal de la Seccional Bolívar.