Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 may 2026 Actualizado 18:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Hombre capturado por presunto caso de extorsión en Turbaco fue enviado a la cárcel

El procesado de 20 años no aceptó los cargos imputados por una fiscal

Cortesía

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías de Turbaco (Bolívar), impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 26 de abril cuando un comerciante comenzó a recibir llamadas en las que le exigían 5 millones de pesos a cambio de no asesinarlo a él o a sus familiares.

La supuesta entrega del dinero fue coordinada con las autoridades para el 1 de mayo anterior, en el municipio de Arroyohondo (Bolívar). Allí, el sujeto fue capturado en flagrancia mientras recibía un millón de pesos, presuntamente relacionado con la extorsión.

El procesado de 20 años no aceptó los cargos imputados por una fiscal de la Seccional Bolívar.

  • Fiscalía General de la Nación
  • Bolívar
  • Investigación
Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir