Bolívar, entre los departamentos beneficiados con nuevas conexiones de gas natural

Surtigas y el Ministerio de Minas y Energía a través del Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF), implementan una iniciativa que impulsará la instalación de conexiones y redes internas de gas natural en 10.948 hogares de estratos 1 y 2 en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Magdalena.

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La iniciativa se da en el marco del Convenio 1978 de 2025, suscrito entre el Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF) del Ministerio de Minas y Energía y Surtigas S.A. E.S.P., que desarrollará el proyecto de cofinanciación mediante el otorgamiento de subsidios para la instalación de conexiones a usuarios residenciales de menores ingresos. Del total de beneficiarios, 8.327 pertenecen a estrato 1 y 2.621 a estrato 2.

En Córdoba se conectarán a 2.574 hogares, en Bolívar 5.753, en Sucre 2.122, en Antioquia 389 y en Magdalena 110 hogares. El Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF), administrado por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como propósito promover y cofinanciar proyectos en zonas con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), permitiendo la masificación del servicio domiciliario de gas natural en el país.

La conexión incluye medidores y reguladores, acometidas de hasta 15 metros en tubería de polietileno, instalaciones internas incluyendo un punto de conexión y certificado de instalación, para estas labores el FECF aportará $14.254.840.437 para subsidiar parcialmente las conexiones domiciliarias, cubriendo el 63% del valor de la instalación. Surtigas, adicionalmente, ofrece opciones de financiación a los usuarios para facilitar el acceso al servicio.

Para más información sobre los requisitos y cómo postularse, podrán consultar la página web surtigas.com.co o llamar a la línea 164.

Es importante resaltar que el gas natural es un combustible limpio y de bajo impacto ambiental. Su implementación reduce el uso de leña y contribuye significativamente a la disminución de enfermedades respiratorias, mejorando la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Con esta iniciativa, Surtigas reafirma su compromiso con el desarrollo social, la sostenibilidad y la ampliación de cobertura del servicio de gas natural en la región Caribe y Antioquia, contribuyendo al bienestar de miles de familias colombianas.