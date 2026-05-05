Proyecto Doble Calzada a Tierra Baja alcanza 75% de ejecución

La transformación vial en la Zona Norte de Cartagena sigue avanzando con resultados visibles. El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta la construcción de la nueva doble calzada hacia Tierra Baja, una obra estratégica del programa Vías para la Felicidad que ya alcanza un 75 % de ejecución.

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El proyecto, que contempla una intervención total de más de 1.100 metros lineales, presenta avances sustanciales en sus principales componentes, incluyendo pavimentación en concreto rígido, la construcción de la glorieta frente a la Terminal del Norte y el desarrollo de los tramos en asfalto que completan la conexión con la Vía al Mar.

La intervención se desarrolla en tres tramos fundamentales que ya muestran progresos. El primero corresponde a la doble calzada entre la Vía al Mar y la Terminal del Norte, construida sobre terraplén y con sistemas de drenaje y manejo de redes de servicios públicos, lo que permitirá una conexión más fluida en este sector de alto crecimiento urbano.

El segundo es la glorieta frente a la Terminal del Norte, ejecutada en concreto rígido y ya construida, que articula de manera eficiente los flujos de ingreso y salida de la terminal, el acceso a Tierra Baja, la conexión con Serena del Mar y el enlace con la Vía al Mar.

El tercer tramo corresponde al acceso a Tierra Baja, también en concreto rígido y con andenes incluidos, el cual ya fue ejecutado, mejorando de forma directa la movilidad interna de la comunidad.

De manera complementaria, la obra incorpora soluciones hidráulicas para el manejo adecuado de aguas lluvias, un componente importante que permitirá evitar acumulaciones y garantizar la durabilidad de la infraestructura en una zona con condiciones especiales de drenaje.

Una transformación que hace historia

Más allá de su avance físico, esta doble calzada representa un cambio estructural en la forma de conectarse en la Zona Norte. Durante años, Tierra Baja enfrentó limitaciones de acceso y condiciones viales deficientes. Hoy, con esta intervención, se convierte una vía moderna, segura y preparada para el crecimiento del sector. La ejecución de la glorieta y los tramos principales ya habilitados evidencian que el proyecto entró en su etapa decisiva.

Con este avance del 75 %, la Alcaldía Mayor de Cartagena ratifica su compromiso de llevar infraestructura de calidad a zonas que durante años esperaron soluciones. Hoy, esa transformación es visible y sigue avanzando hacia su entrega final.