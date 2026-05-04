Convocatoria de “Reparación Transformadora” para beneficiar a víctimas del conflicto en Bolívar

Tras dos semanas de socialización en los 12 municipios priorizados, el proyecto “Reparación Transformadora, una apuesta de Paz Total”, financiado por la Presidencia de la República a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) y ejecutado en alianza con la Universidad de Cartagena, amplió el plazo de inscripción para garantizar una mayor participación de campesinos, campesinas, ciudadanos y víctimas del conflicto armado en los departamentos de Caquetá, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Putumayo.

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La decisión se tomó luego de culminar la etapa inicial de socialización y convocatoria, proceso que permitió recoger inquietudes y sugerencias de los aspirantes, así como fortalecer la articulación institucional en cada territorio.

De esta manera, la Universidad de Cartagena y Fondo Paz extendieron hasta el próximo 6 de mayo el plazo de postulación a los componentes de asistencia técnica y formación para unidades productivas, empoderamiento jurídico, primeros auxilios psicológicos y resiliencia comunitaria mediante la metodología Barrilete.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos e inscribirse a través de las páginas oficiales de la Universidad de Cartagena y Fondo Paz, o solicitar información adicional mediante el correo electrónico fondopaz2025@unicartagena.edu.co.

El proyecto contempla una agenda estructurada en cuatro componentes estratégicos:

Fortalecimiento de 444 unidades productivas , mediante caracterización integral, formulación de planes de acción, extensionismo participativo y dotación productiva.

, mediante caracterización integral, formulación de planes de acción, extensionismo participativo y dotación productiva. Formación empresarial y comercial , con un diplomado de 120 horas enfocado en buenas prácticas agropecuarias, empresarismo y asociatividad, además de estrategias de integración a mercados locales y regionales.

, con un diplomado de 120 horas enfocado en buenas prácticas agropecuarias, empresarismo y asociatividad, además de estrategias de integración a mercados locales y regionales. Empoderamiento jurídico , a través de una Escuela para la Paz que certificará a 120 líderes comunitarios en herramientas jurídicas para la defensa de derechos e incidencia territorial.

, a través de una Escuela para la Paz que certificará a 120 líderes comunitarios en herramientas jurídicas para la defensa de derechos e incidencia territorial. Salud mental y resiliencia comunitaria, mediante talleres de primeros auxilios psicológicos y metodologías participativas orientadas al fortalecimiento del tejido social.

Las jornadas de socialización se desarrollaron entre el 18 y el 26 de marzo de 2026 en los territorios priorizados. El equipo interdisciplinario de la Universidad de Cartagena y Fondo Paz visitó municipios como San Jacinto y El Carmen de Bolívar, en Bolívar; Sardinata, Bucarasica y El Zulia, en Norte de Santander; San Vicente del Caguán, Florencia y Belén de los Andaquíes, en Caquetá; así como Mocoa y Orito, en Putumayo. En Antioquia, las actividades dirigidas a Tarazá y Caucasia se realizaron de manera virtual debido a las condiciones de orden público.

La vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena destacó que esta alianza representa una oportunidad para avanzar en la reparación de las comunidades afectadas por el conflicto.

“Este proyecto es una oportunidad para que nuestras comunidades sigan sanando las heridas del pasado y construyan esperanza con nuevas oportunidades, al tiempo que se fortalece el tejido social”, señaló la directiva, quien invitó a los potenciales beneficiarios a participar en la convocatoria.