Comuna 10 de Pasto recibe a la tecnológica de Antioquia con cinco programas de educación superior

Pasto - Nariño

La administración municipal de Pasto anunció el segundo convenio entre el Ministerio de Educación, la universidad Tecnológica de Antioquia y la ciudad con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en sectores donde históricamente ha sido limitado,

En esta oportunidad, se desarrollará la implementación de cinco programas académicos de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia en la I.E.M. La Paz, en el barrio Aranda, comuna 10, entre los que se encuentran: Ingeniería Ambiental, Contaduría Pública y Administración Pública.

“Desde hace varios años venimos trabajando con la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia. Iniciamos en el sector de Villa Flor y hoy llegamos a Aranda, donde la comunidad ha recibido con entusiasmo esta oportunidad de formación”, señaló el alcalde de Pasto Nicolas Toro.

Son alrededor de 500 cupos los que se habilitarán en este nuevo convenio con valores que rondan los $15.000 por matrícula, lo que convierte en una de las apuestas de educación superior privada mas económica y accesible para estos sectores apartados.

Inscripciones abiertas hasta el 16 de junio

Las autoridades informaron que el proceso de inscripción estará habilitado desde este 4 de mayo y hasta el próximo 16 de junio, con algunos requisitos que se deben tener en cuenta.

Para avanzar en la inscripción es necesario que los aspirantes tengan tanto digital como físico el documento de identidad, resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) y título de bachiller.

Es importante tener en cuenta que esta convocatoria es para quienes pertenecen a estratos 1 o 2 y deberá presentar recibo de servicio público para verificación de residencia y estar registrado en el Sisbén.

Así puede realizar la inscripción a los programas académicos

El proceso de inscripción se podrá realizar a través de la página oficial de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia. Además, desde este lunes 4 de mayo, las personas interesadas también podrán acercarse de manera presencial a la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, en la calle 18 con carrera 26 esquina, ahí recibirán orientación sobre los programas y el proceso de inscripción.