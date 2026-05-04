Golpe a trata de personas: autoridades realizaron 10 allanamientos en zonas turísticas de Medellín

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, ejecutó 10 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, impactando una estructura vinculada a la trata de personas y al tráfico de estupefacientes.

En el marco de la operación, las autoridades intervinieron inmuebles, establecimientos de comercio y apartamentos de renta corta ubicados en las comunas de Belén, Laureles y El Poblado, los cuales habrían sido utilizados como puntos estratégicos para la explotación de personas y el acopio de información criminal.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, durante la ofensiva fue capturado un hombre señalado por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego.

“Estos allanamientos son importantes porque permitieron incautar elementos clave que seguirán siendo parte de la investigación, de los cuales se podrá extraer información contundente, pertinente y útil. Delitos como la inducción a la prostitución, la trata de personas y el tráfico, porte o fabricación de estupefacientes podrán ser esclarecidos dentro de esta investigación”, señaló Villa Mejía.

Elementos incautados

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, dos armas traumáticas, 79,2 gramos de marihuana, 2,8 gramos de anfetaminas y 0,8 gramos de clorhidrato. De igual manera, se decomisaron 154 celulares, 10 computadores portátiles, cuatro tabletas, siete memorias microSD, cinco DVR y documentos como pasaportes y registros contables.

Adicionalmente, se impusieron dos suspensiones temporales de la actividad económica, por 10 días, a establecimientos comerciales por incumplimiento de requisitos legales, mientras continúan los operativos para ubicar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.