Britney Spears se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y evita ir a la cárcel

La cantante estadounidense Britney Spears se declaró culpable en su caso por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas durante la comparecencia ante el juez que tuvo lugar este lunes por la mañana.

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¿De qué se le acusa?

La cantante se declaró culpable de un delito menor por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, por lo que evitará la cárcel.

La fiscalía acusó a Spears la semana pasada, pero no especificó qué droga había consumido.

¿Por qué evitará la cárcel?

Spears evitará la cárcel al declararse culpable de un cargo menor conocido como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”.

Esto le permite ser puesta en libertad condicional durante 12 meses y completar un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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Pudo acogerse a este acuerdo porque no tenía antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, no hubo accidente ni heridos y su nivel de alcohol en sangre era bajo.