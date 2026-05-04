Bolsonaro recibe el alta médica tras operación de hombro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, recibió el alta médica tres días después de operarse el hombro derecho.

El líder ultraderechista seguirá el posoperatorio durante seis semanas para la rehabilitación de la función motora del hombro y luego realizará fisioterapia durante entre seis y nueve meses, según dijeron sus médicos en una rueda de prensa en el hospital de Brasilia donde fue atendido.

La cirugía

La intervención, que estaba prevista, consistió en un reparo artroscópico del manguito rotador del hombro derecho y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con el equipo médico.

Le interesa: Corte Suprema de Brasil ordena investigar a Flávio Bolsonaro por posibles calumnias contra Lula

El problema en el hombro se derivó de una caída sufrida por Bolsonaro en enero, cuando estaba recluido en una celda en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Bolsonaro, condenado en casa

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue condenado en septiembre pasado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En contexto: Jair Bolsonaro: justicia brasileña autoriza prisión domiciliaria “temporal” para el expresidente

Bolsonaro estuvo encarcelado unos 120 días, pero desde finales de marzo está en régimen de prisión domiciliaria con un permiso judicial de carácter provisional para cuidar de sus problemas de salud.

El exgobernante ha pasado por el quirófano diez veces en los últimos años, la mayoría de ellas por complicaciones sufridas a raíz de una puñalada que le propinó una persona durante la campaña electoral de 2018.