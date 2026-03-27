Bolsonaro sale del hospital y va a su casa a cumplir prisión domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas ingresado, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde cumplirá arresto domiciliario, informó su médico.

Bolsonaro “acaba de recibir el alta”, dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado.

El líder ultraderechista, de 71 años, que cumple prisión por golpismo, fue internado con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.