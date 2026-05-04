A la cárcel dos hombres que robaban celulares de manera violenta en buses del SITP

Dos hombres, de 26 y 30 años, se dedicaban a robar celulares en buses del SITP. Recientemente, se subieron a un bus en el centro de Bogotá para hurtar a los pasajeros. Los delincuentes utilizaron armas cortopunzantes para intimidar a sus víctimas.

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Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio, consiguió la captura de estos dos hombres en la carrera 10 con calle 5.

Durante el procedimiento, a los capturados se les hallaron varios dispositivos móviles y armas cortopunzantes. Los celulares fueron reconocidos por las víctimas que iban a bordo del bus.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, ya que son reincidentes en el actuar delictivo.

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La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad en el sistema de transporte público de la ciudad.