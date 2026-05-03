Fue capturado un hombre que utilizaba un arma de fuego para robar celulares

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre de nacionalidad venezolana con un arma de fuego que utilizaba para robar celulares en varias partes de la ciudad. La captura se logró en medio de acciones operativas que se adelantan en la localidad de Engativá.

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Este hombre había hurtado un celular, mediante la modalidad de atraco, a un ciudadano que transita en el sector de Puente Guadua. Gracias al llamado de la ciudadanía y a la oportuna reacción de la patrulla de vigilancia, se logró ubicar y capturar.

En el procedimiento, se le halló el arma y el dispositivo móvil que minutos antes había hurtado a la víctima. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, y tendrá que responder por el hurto y por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

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“La Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho delictivo, ya que su colaboración es fundamental para continuar obteniendo resultados contundentes contra el delito, y reitera su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana”, indicó la institución.