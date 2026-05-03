“Hoy me tocó a mí”: María Fernanda Carrascal denunció robo en Cali durante actividad de campaña

En medio de una jornada política en Cali, la representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, fue víctima de un hurto mientras adelantaba actividades de campaña con el candidato presidencial Iván Cepeda.

De acuerdo con la congresista, su bolso fue sustraído del vehículo en el que se movilizaba mientras realizaba entrega de volantes y material informativo. Posteriormente, se registraron movimientos no autorizados con sus tarjetas bancarias, lo que derivó en la pérdida de una suma considerable de dinero.

Frente a estos hechos, Carrascal informó que ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“No es un hecho aislado”

La representante aseguró que lo ocurrido no se trata de un caso aislado, sino de una problemática recurrente en la ciudad. “Este hecho no puede entenderse como un caso aislado. Es una situación que, lamentablemente, padecen a diario miles de caleños y caleñas. Hoy me tocó a mí, aun contando con esquema de seguridad”, afirmó.

Además, hizo un llamado al alcalde de Cali, Alejandro Eder, para que adopte medidas concretas frente a la inseguridad. “No es momento de seguir responsabilizando al Gobierno Nacional por una problemática cuya atención corresponde directamente a la administración distrital”, dijo.

Finalmente, indicó que continuará adelantando las acciones correspondientes y reiteró la necesidad de garantizar condiciones de seguridad tanto para el ejercicio político como para la ciudadanía en general.

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