Un ciclista y un motociclista fallecieron en carreteras de Caldas el fin de semana

Manizales

El primero caso ocurrió en la estación de servicio Santa Ana, sobre la Troncal de Occidente, entre los municipios de Anserma y Riosucio, al occidente de Caldas, donde se encontraba una tractomula estacionada, por allí transitaba un grupo de ciclistas, entre ellos Nicolás Vásquez Díaz, de 27 años, quien colisionó contra la parte trasera del tractocamión sufriendo varias lesiones y fracturas.

“La comunidad nos informa de este choque. Nuestras unidades se desplazan hacia el sitio, encuentran a una persona en el piso, el joven estaba en estado crítico, presentaba una fractura en extremidad derecha a nivel del fémur y posible trauma cerrado en tórax, estaba consciente, pero manifestaba mucho dolor y dificultad para respirar. Lo trasladamos al Hospital San Vicente de Paúl en Anserma, pero por la gravedad de las lesiones, fue remitido a la clínica Avidanti en Manizales, donde falleció”, indica el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos, Carlos Alberto Castrillón.

Según cuentan los testigos, posiblemente, el joven ciclista perdió el control del vehículo cuando pasó por un reductor de velocidad colisionando contra la tractomula parqueada a un costado de la carretera, pero las verdaderas causas del hecho aún son materia de investigación.

En otro caso, un motociclista natural del municipio de Risaralda, murió al caerle una roca de la parte alta de la montaña que bordea la carretera Manizales - Medellín. El hombre fue identificado como Alexander Sepúlveda, de 25 años.