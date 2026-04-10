Represente caldense denuncia que la Alcaldía niega uso de un parque para visita de Aida Quilcué

Manizales

El representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, denuncia que la Alcaldía de Manizales niega la utilización del parque Ernesto Gutiérrez para llevar a cabo la próxima semana una actividad con Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, por lo que pidió al mandatario municipal respetar la constitución y la voluntad popular.

“La alcaldía prohíbe hacer esta plaza pública que pedimos y para que la minga haga presencia el próximo 16 de abril. Es una plaza donde ha estado ‘Fico’ Gutiérrez y otros candidatos, pero este personaje, de manera ruín, expide una resolución prohibiendo que Aida Quilcué llegue a Manizales. Este señor tiene mucho miedo, porque prohibir el uso del parque es arbitrario, es una decisión con fines políticos que afectan las garantías plenas de la participación popular y política en Caldas”.

Asevera que la Alcaldía de Manizales interviene en política al impedir que Iván Cepeda y Aida Quilcué ingresen a la ciudad a realizar una actividad electoral, están tomando partido por otros candidatos. “¿Por qué Jorge Eduardo Rojas no dijo nada cuando Juan Daniel Oviedo lanzó ‘periodicazos’ en Manizales? Aida Quilcué estará en Manizales, gústele o no”.

¿Qué responden de la administración municipal?

Explican que frente a la solicitud hecha por el Pacto Histórico, no es viable prestar el espacio de uso público para fines electorales y políticos, escuchemos a Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior.

“La Secretaría del Interior informó que no era viable prestar este espacio, por cuanto la Ley 996 de 2005, artículo 38, prohíbe a todos los funcionarios públicos, en el parágrafo tercero, prestar bienes muebles e inmuebles de uso público para actividades proselitistas. Dando alcance a este oficio, en virtud del derecho constitucional de reunión, es viable que las personas se reúnan en un espacio público y concentrarse para divulgar todas sus propuestas. La alcaldía en ningún momento pretende obstaculizar ningún proceso electoral, ni estar a favor o en contra de un partido político, ya que la ley nos prohíbe participar del proceso electoral”.

Por el momento, la visita de Quilcué está programada para el próximo jueves 16 de abril en la capital del departamento de Caldas.