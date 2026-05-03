Más de 412 kilogramos de marihuana fueron incautados en Cundinamarca

Una importante incautación de droga se hizo en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca. En acciones adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cundinamarca, se incautaron ms de 412 kilogramos de marihuana en un operativo de control en el sector El Paso, en jurisdicción del municipio de Ricaurte.

La sustancia estaba distribuida en 412 paquetes y está avaluada en cerca de $1.000 millones y su incautación evitó la comercialización de aproximadamente 400.000 dosis en el mercado ilegal.

Lea también: Megaoperativo de la Policía dejó 10 capturados y más de 6.000 dosis de droga incautadas en Bogotá

Durante el procedimiento, las dos personas que se movilizaban en el vehículo que contenía la droga huyeron hacia una zona boscosa al percatarse de la presencia de las autoridades. Sin embargo, las labores de búsqueda continúan para capturar a los responsables.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el estupefaciente era transportado en un vehículo bajo la modalidad de gemeleo o suplantación de placas; mediante este mecanismo pretendían evadir los controles de seguridad.

Le puede interesar: En una lechonería, en Suba, fueron capturados cuatro hombres dosificando estupefacientes

El gobernador también reiteró la importancia de mantener y ampliar estos operativos, señalando que el control en las vías es una herramienta clave para proteger a las comunidades y reducir el impacto de las economías ilegales en el territorio.

En lo corrido de 2026, la Policía de Cundinamarca ha incautado cerca de 2,5 toneladas de estupefacientes, resultado del refuerzo de operativos en los principales ejes viales del departamento.