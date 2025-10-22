Hallaron muerta a Angie, estudiante de la Universidad Nacional en Medellín, secuestrada hace un mes

Medellín

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, confirmó el hallazgo sin vida de Angie Pahola Tovar Calpa, de 26 años, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas, quien estaba desaparecida desde finales de agosto.

Según la denuncia de su hermano Richard Tovar, Angie había salido el 27 de agosto desde Guachal, Nariño, donde compartió vacaciones con su familia, rumbo a Medellín para iniciar su último semestre académico y las prácticas profesionales.

Durante el trayecto, viajaba en un vehículo de carga junto a un amigo de la familia y el ayudante del conductor. Sin embargo, al pasar por la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, Cauca, el vehículo fue interceptado por un retén ilegal.

Según el testimonio del único sobreviviente, hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc, Bloque Dagoberto Ramos, obligaron a Angie y a uno de sus acompañantes a descender del vehículo y luego desviaron la ruta.

Rechazo a la muerte de Angie Pahola

La muerte de Angie Pahola Tovar ha causado conmoción entre sus familiares, compañeros y la comunidad universitaria.

En un comunicado emitido este miércoles, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, lamentó profundamente su muerte y exhortó a las autoridades a acelerar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y garantizar a su familia acceso a la verdad y la justicia.

“La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo”, expresó la institución en el comunicado.

La universidad convocó a un homenaje simbólico en su memoria el viernes 24 de octubre a las 12:00 m., en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador, como muestra de solidaridad, memoria y compromiso con la vida.