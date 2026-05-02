Fuertes lluvias generan emergencia en varios municipios de Córdoba

Montería

Represamiento de agua, fallas en el servicio de energía eléctrica y fuertes lluvias es el panorama que enfrenta gran parte del departamento de Córdoba este 2 de mayo. En Montería, se presentaron afectaciones en sectores de la margen izquierda, sur y norte de la ciudad.

A través de la red social X, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, advirtió que, según los pronósticos del clima, las lluvias se intensificarán durante los días 2 y 3 de mayo de 2026.

“Se recomienda a la ciudadanía seguir las precauciones emitidas por la Alcaldía de Montería y mantenerse informada a través de los canales oficiales”, informaron las autoridades.

Asimismo, señalaron que “Montería y sus alrededores deben estar atentos ante la posible llegada de una tormenta acompañada de rachas de viento que se desplaza en sentido oriente – occidente”.

Tras lo expuesto, el alcalde esta ciudad dijo a Caracol Radio que un equipo de profesionales se encontraría monitoreando el comportamiento de los canales de desagüe, luego de los trabajos de limpieza realizados tras la fuerte inundación del pasado mes de febrero.

“Frente a los videos que circularon en redes sociales durante las primeras horas del día, la administración municipal aclara que sí corresponden a situaciones reales ocurridas durante el aguacero, pero que el agua drenó rápidamente, por lo que actualmente no hay afectaciones ni motivos de alarma. Gracias a los trabajos constantes de limpieza y mantenimiento de canales, liderados por la Alcaldía, el sistema de drenaje respondió de manera efectiva, permitiendo la rápida evacuación del agua en distintos sectores”, aseguró el mandatario municipal.

Fallas en el servicio de energía eléctrica:

La empresa Afinia informó que los fuertes vientos afectaron las redes eléctricas en varios municipios de Córdoba, especialmente Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. Asimismo, se presentaron fallas en el servicio de energía en la zona costera y algunos sectores de Montería.

Reportes de Urrá:

Frente a las fuertes lluvias, el reporte oficial de la Hidroeléctrica Urrá indicaría aportes mínimos a los niveles del río Sinú este sábado, 2 de mayo.

Según a cuenta oficial, los aportes estarían por debajo de los 700 metros cúbicos por segundo, tope máximo de descargas en época de intensas lluvias.