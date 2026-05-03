Ataque armado en vía San Rafael–Guatapé: incineran vehículo de una pareja

Vehículo incinerado en la vía San Rafael - Guatapé. Foto: Cortesía.

San Rafael, Antioquia

Una pareja fue atacada por hombres armados en la vía que comunica a San Rafael con Guatapé, en el Oriente antioqueño en la tarde de este sábado 2 de mayo.

Según información preliminar, los agresores interceptaron a las víctimas y posteriormente incendiaron el vehículo en el que se movilizaban.

Aunque el hecho permanece bajo indagación de las autoridades, una de las primeras hipótesis es un intento de hurto por parte de un grupo delincuencial de la zona.

Según el reporte oficial, la pareja logró salir ilesa y se encuentra a salvo en Guatapé.

A esta hora, tropas del Ejército Nacional hacen presencia en el territorio, donde adelantan labores de seguridad y acompañan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.