Un hombre fue capturado por haber asesinado a su madre en Caldas, Antioquia

Caldas, Antioquia

Un hombre de 26 años fue capturado por la Policía tras ser señalado de asesinar a su madre, de 45 años, en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

Según el reporte oficial, las autoridades llegaron hasta una vivienda tras recibir una alerta sobre un posible caso de violencia intrafamiliar. Al ingresar al inmueble, confirmaron que la mujer había sido víctima de homicidio con un arma blanca. En medio del procedimiento policial, uno de los agentes fue lesionado, lo que llevó a los uniformados a hacer uso de la fuerza para controlar la situación.

En el lugar fue detenido el presunto agresor, quien, de acuerdo con la Policía, habría cometido el crimen momentos antes de la llegada de las patrullas.

“Por ello, se utilizó la fuerza de manera racional y proporcional, y las armas legítimas del estado que nos ha dado para proteger la integridad de las personas. Capturamos a un ciudadano de 26 años que momentos antes había asesinado a su progenitora”, detalló el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Investigaciones y proceso judicial

Las autoridades señalaron que el capturado tiene antecedentes judiciales por delitos como tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y avanzar con el proceso judicial correspondiente.