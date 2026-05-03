Alcalde de Valledupar ordena retirar estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero: fueron criticadas

Luego de las críticas que se conocieron en redes sociales, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco ordenó retirar la estatua que se develó en el río Guatapurí en homenaje al Binomio de Oro con los rostros de Rafael Orozco e Israel Romero.

El mandatario local manifestó que la orden se da “atendiendo el sentimiento de la ciudadanía” y pidió al escultor Jhon Peñalosa mejorar la obra para ponerla luego “al servicio de la comunidad”.

A través de redes sociales, se conocieron varias críticas de internautas y residentes de Valledupar indicando que los rostros de los dos artistas “no se parecen”.

La estatua fue develada en la noche del 1 de mayo, allí la Alcaldía había indicado que: “Con emoción y profundo sentido cultural fue develada la escultura en homenaje al Binomiode Oro de América, una obra que inmortaliza el legado de una de las agrupaciones más importantes del vallenato en Valledupar”.