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02 may 2026 Actualizado 12:52

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Rueda de Conexiones impulsa alianzas y nuevas oportunidades para empresarios del Magdalena

Durante la jornada, los participantes hicieron parte de una agenda orientada a facilitar conexiones efectivas entre empresas, promover nuevas oportunidades y dinamizar el tejido empresarial del Magdalena.

Rueda de Conexiones impulsa alianzas y nuevas oportunidades para empresarios del Magdalena/ Cámara de Comercio.

Rueda de Conexiones impulsa alianzas y nuevas oportunidades para empresarios del Magdalena/ Cámara de Comercio.

Rueda de Conexiones impulsa alianzas y nuevas oportunidades para empresarios del Magdalena/ Cámara de Comercio.

Santa Marta

Más de 600 empresarios y emprendedores participaron en la Rueda de Conexiones 2026 realizada en Santa Marta, un evento que buscó fortalecer los negocios, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades comerciales en el Magdalena. Durante la jornada, los asistentes accedieron a conferencias, mentorías y espacios de relacionamiento enfocados en mejorar la competitividad y el crecimiento empresarial.

“Hoy están aquí los empresarios y emprendedores que le apuestan a la formalidad y al crecimiento de sus negocios”, señaló Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

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Este tipo de encuentros se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar la economía regional, impulsar el emprendimiento y promover la formalización de negocios. Expertos destacaron que las conexiones y capacitaciones permiten a las empresas del Magdalena ampliar mercados, fortalecer estrategias y crear nuevas oportunidades de empleo en el departamento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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