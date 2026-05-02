Rueda de Conexiones impulsa alianzas y nuevas oportunidades para empresarios del Magdalena

Santa Marta

Más de 600 empresarios y emprendedores participaron en la Rueda de Conexiones 2026 realizada en Santa Marta, un evento que buscó fortalecer los negocios, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades comerciales en el Magdalena. Durante la jornada, los asistentes accedieron a conferencias, mentorías y espacios de relacionamiento enfocados en mejorar la competitividad y el crecimiento empresarial.

“Hoy están aquí los empresarios y emprendedores que le apuestan a la formalidad y al crecimiento de sus negocios”, señaló Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

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Este tipo de encuentros se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar la economía regional, impulsar el emprendimiento y promover la formalización de negocios. Expertos destacaron que las conexiones y capacitaciones permiten a las empresas del Magdalena ampliar mercados, fortalecer estrategias y crear nuevas oportunidades de empleo en el departamento.