“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba, es un ataque a Latinoamérica”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro no estaría de acuerdo con una intervención militar en Cuba. / Foto: Suministrada

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Cuba. El mandatario rechazó esta acción e hizo un llamado a que se preserve la estabilidad en la región.

Además, advirtió que las implicaciones que tendría este eventual ataque no sólo serían para la isla presidida por Miguel Díaz-Canel, sino para toda América Latina. “No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica”, afirmó.

Petro también reiteró su posición sobre el papel del Caribe en el contexto internacional, señalando que debe mantenerse como un territorio libre de conflictos armados. “Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”, escribió.

De igual manera, el mandatario insistió en el principio de soberanía de los pueblos, al asegurar que “son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”.

“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás”, concluyó.

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