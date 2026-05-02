Agencia Nacional de Tierras recuperó 666 hectáreas en el Huila tras denuncias por irregularidades

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en articulación con la Policía Nacional, recuperó 666 hectáreas que habían sido adjudicadas de manera provisional en 2024 a la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya, Huila (Arcopaz), conformada por 31 familias.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, explicó que la decisión responde a fallas en la administración del predio. “Ratificamos que hubo errores y fallas sobre la administración del bien, sancionamos una organización que violó cinco cláusulas concretas y para eso, nosotros no entregamos la tierra”, afirmó.

Durante 2025, la ANT identificó conflictos internos dentro de la asociación, así como prácticas irregulares en el uso del suelo, entre ellas subarrendamientos no autorizados y posibles afectaciones ambientales.

A esto se suman denuncias ciudadanas que advierten sobre presuntos beneficios indebidos. Entre los señalados está Amir Cardozo Tovar, hermano del alcalde de Baraya, quien habría permitido el uso del terreno por terceros, especialmente para actividades ganaderas.

Además, la entidad recordó que los predios entregados de manera provisional no pueden ser arrendados ni cedidos, y deben ser trabajados directamente por los beneficiarios. Sin embargo, veedurías alertaron sobre incumplimientos que habrían generado ganancias irregulares.

“Exploramos toda suerte de acuerdos entre las organizaciones para no perjudicar a unos campesinos, pero lamentablemente los líderes de las organizaciones no tuvieron acuerdo ni disposición, ni voluntad”, agregó Harman.

Ante este panorama, la ANT decidió reincorporar el predio al Fondo de Tierras para la Reforma Agraria.

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