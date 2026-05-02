Murió a los 89 años el diseñador español Cruz Novillo, creador del logo del PSOE y bandera de Madrid

Fallece a los 89 años el artista gráfico español José María Cruz Novillo, autor de los logotipos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Renfe (la red ferroviaria española), Correos o la bandera o el escudo de la Comunidad de Madrid, según confirmó la revista especializada ‘Gráffica’.

El artista, nacido en la localidad de Cuenca (centro de España), fue Premio Nacional de Diseño 1997, ganó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y fue el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice.

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En 2024, su estudio ‘Cruz más Cruz’, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental ‘La guitarra flamenca de Yeray Cortés’, ópera prima del cantante español C. Tangana.

El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lamentó su fallecimiento y destacó su trabajo para “construir una imagen de país moderno”.

“Construyó una imagen de país moderno y compartido. Su visión y creatividad estarán para siempre vinculadas al PSOE”, escribió Sánchez en un texto publicado en su cuenta de la red social X.

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