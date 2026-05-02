Alto mando iraní dice que ve probable una reanudación de la guerra con EE.UU.

Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.

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“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.