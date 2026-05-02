Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 may 2026 Actualizado 10:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Alto mando iraní dice que ve probable una reanudación de la guerra con EE.UU.

Las declaraciones fueron dadas a conocer este sábado 2 de mayo .

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images.

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images. / Manuel Augusto Moreno

Imagen de referencia. Bandera EE.UU. - Irán: Getty Images.

EFE

Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.

Lea más: Ministro alemán dice que Europa debe asumir más responsabilidad tras plan de EEUU de retirar tropas

“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir