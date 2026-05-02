Alto mando iraní dice que ve probable una reanudación de la guerra con EE.UU.
Las declaraciones fueron dadas a conocer este sábado 2 de mayo .
Un alto mando militar iraní afirmó este sábado que es “probable” una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.
Lea más: Ministro alemán dice que Europa debe asumir más responsabilidad tras plan de EEUU de retirar tropas
“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.