Madre e hijo fueron asesinados en Soledad: investigan si la razón habría sido una deuda

En la noche de este viernes, Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años, y su madre, Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52 años, fueron asesinados en el barrio Los Cedros. Madre e hijo fueron asesinados al interior de un establecimiento de venta de licor.

Según trascendió, sicarios que se movilizaban en una moto llegaron hasta el lugar en dónde se encontraba Vallejo Mora atendiendo al público y, sin mediar palabras, le dispararon en repetidas ocasiones.

La madre del joven fue alcanzada por una de las balas cuando intentó intervenir y evitar el ataque armado contra su hijo.

Ha trascendido que una de las hipótesis que se maneja de este hecho de sangre es una retaliación por una deuda económica que habría tenido el hombre.

Según la Policía, Vallejo Mora registraba una anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.