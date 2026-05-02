Isagen responde por críticas al estado de vías en Santander

Embalse de Topocoro, Santander, que cubre energía para alimentar la central hidroeléctrica Hidrosogamoso de Isagen. Foto: / Anadolu

La empresa Isagen salió al paso de cuestionamientos sobre el estado de algunas vías en Santander. Aseguró que no tiene responsabilidad en su mantenimiento ni en su operación actual.

La aclaración se da en medio de señalamientos por las condiciones de corredores como la vía hacia San Vicente de Chucurí, en el sector Lisboa–La Cananá, y el tramo Bucaramanga–Barrancabermeja.

En el caso del corredor hacia San Vicente, la compañía explicó que se trata de una vía de carácter departamental que fue construida como parte de sus obligaciones dentro del proyecto hidroeléctrico.

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Según indicó, la obra fue entregada a la Gobernación de Santander en 2016 y, aunque asumió su mantenimiento por tres años, ese compromiso finalizó en 2019.

Desde entonces, Isagen sostiene que no tiene responsabilidad sobre su estado actual y atribuye su deterioro a factores como el aumento del tráfico, el paso de vehículos pesados y la falta de mantenimiento en los últimos años.

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Frente a la vía Bucaramanga–Barrancabermeja, la empresa señaló que se trata de un corredor nacional bajo la administración del Invías, al que fue entregado un tramo intervenido en 2015.

Además, recordó que una decisión del Consejo de Estado, emitida en 2024, la excluyó de cualquier responsabilidad sobre el mantenimiento de esta vía, asignando esa obligación a Invías.

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En ese fallo, el alto tribunal ordenó a la entidad nacional realizar estudios técnicos, identificar puntos críticos y ejecutar las obras necesarias para garantizar la seguridad en el corredor.

Isagen reiteró que su actividad principal es la generación de energía y que no puede asumir de manera permanente la gestión de infraestructura vial que ya fue entregada formalmente a las autoridades competentes.