Hombre de 107 años celebra un nuevo cumpleaños y se convierte en símbolo de longevidad en Caquetá

Neiva

Tarquino Cediel Valencia, nació el 01 de mayo de 1919, cumplió 107 años, ha sido un trabajador incansable. Fue motorista de río, jornalero en fincas, vendedor de gasolina y realizó múltiples oficios domésticos que le permitieron sostener a sus siete hijos, 22 nietos, 29 bisnietos y un tataranieto que este viernes le cantaron el cumpleaños.

Nacido en 1919, Don Tarquino ha sido testigo de más de un siglo de historia, atravesando distintos momentos que han marcado el desarrollo del país. Su vida ha estado ligada al trabajo, la familia y las tradiciones del campo, convirtiéndose en un referente de perseverancia y experiencia para su comunidad.

Según Jessica Cediel, una de sus nietas, afirmo que “nacido en 1919 en Garzón, Huila, don Tarquino llegó al Caquetá a los 15 años y encontró su hogar definitivo en este municipio del norte del Caquetá hace 55 años. Junto a su esposa, María Evila Valencia, levantó una familia numerosa y bendecida”.

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La familia Cediel Valencia, ha tenido la vena artística, que su padre les dejo de herencia. La familia conformada por músicos, 2 de sus hijos son directores musicales reconocidos en el Caquetá. Henoc Cediel que ya falleció y Hernando Cediel que dirige una academia musical.