Gobierno de España dice que detención de activista hispanopalestino por parte de Israel es “ilegal”

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este sábado que la detención del activista hispanopalestino Saif Abu Keshek, interceptado por Israel cuando iba en la flotilla a la Franja de Gaza, es “ilegal” y debe ser liberado “inmediatamente”.

“Estamos ante una detención ilegal en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción de las autoridades israelíes y, por lo tanto, Said Abu Keshek tiene que ser puesto en libertad inmediatamente para que pueda regresar a España”, afirmó Albares a la radio catalana Rac1.

“Estoy preocupado porque tenemos a un ciudadano español que está detenido ilegalmente y que ha sido apresado en aguas internacionales fuera de toda jurisdicción por las autoridades de otro Estado”, insistió Albares.

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Saif Abu Keshek y el activista brasileño Thiago Ávila, interceptados el jueves cuando se dirigían con la flotilla Global Sumud para tratar de romper el bloqueo naval impuesto por Israel a la Franja de Gaza, se encuentran en Israel para ser interrogados, según indicó este sábado la cancillería israelí.

Brasil y España habían protestado el viernes tras conocerse que los dos activistas iban a ser enviados a Israel, que los señala por vínculos con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), una asociación acusada por Estados Unidos e Israel de trabajar por cuenta de Hamás.

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Albares afirmó que, según la información que maneja el Gobierno de España, “no se puede establecer ninguna relación entre Saif Abu Keshek y Hamás”.

“Es un episodio que tensa todavía más nuestra relación” con Israel “por lo inaceptable de esta situación”, agregó.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, una de las voces europeas más críticas con la administración de Benjamin Netanyahu desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a la ofensiva de Hamás del 7 de octubre de 2023, expresó el jueves su “más enérgica condena” a la captura de la flotilla.

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