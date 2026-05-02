Nuevo caso de sarampión en Colombia: Autoridades reportan el sexto contagio en el país

Nuevamente, aparece un nuevo caso de contagio de sarampión en Colombia y esta vez, fue identificado en un hombre de 25 años en Cartagena de Indias.

“El caso confirmado fue captado en Cartagena de Indias, correspondiente a un hombre de 25 años, cuya fuente de infección se encuentra en estudio”, aseguran las autoridades sanitarias.

Desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), aseguran el paciente se encuentra en buen estado general de salud y ahora realizan el seguimiento a sus contactos cercanos con el fin de interrumpir posibles cadenas de transmisión.

“El paciente está en buen estado general de salud y las entidades locales de salud con el apoyo del INS realizan seguimiento a sus contactos cercanos (personas con las que estuvo durante el desarrollo de la enfermedad) con el fin de interrumpir posibles cadenas de transmisión”, dijeron los entes de control.

Con este nuevo reporte, Colombia suma seis casos confirmados de sarampión: cuatro procedentes de México, uno de Estados Unidos y este reciente caso de contagio continúa en investigación.

Finalmente, MinSalud junto al INS seguirán en vigilancia con estos tipos de virus en medio de brotes activos en países como Canadá, Estados Unidos y México.