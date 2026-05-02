Ejército destruye laboratorio de cocaína en Guateque golpeando economía del ELN en Boyacá

El comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, general Carlos Ernesto Marmolejo, confirmó en entrevista con Caracol Radio Boyacá que tropas de la Primera Brigada ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Juntas, zona rural del municipio de Guateque, Boyacá. En el sitio, según explicó, se encontraron cerca de media tonelada de droga junto con una compleja estructura de insumos químicos utilizados para la producción de estupefacientes, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilícitas en el oriente del departamento.

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El general Marmolejo detalló que en el lugar fueron incautados 497 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 325 kilogramos de insumos sólidos, 289 galones de base de coca en suspensión y más de 1.680 galones de insumos líquidos. Según el oficial, estos materiales evidencian la capacidad de producción del laboratorio intervenido, el cual hacía parte de una cadena de transformación de base de coca en clorhidrato de cocaína, afectando directamente las estructuras financieras del narcotráfico en la región.

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El alto oficial explicó que esta operación se enmarca en una ofensiva sostenida en la región del Valle de Tenza, una zona estratégica del suroriente de Boyacá donde, según indicó, el Ejército ha intensificado acciones tras lineamientos recientes del Gobierno Nacional. Marmolejo señaló que en esta área se han ejecutado más de 25 operaciones en el último año, dirigidas a desmantelar laboratorios móviles y rudimentarios que se instalan en zonas rurales de difícil acceso.

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El comandante también recordó que municipios como Somondoco, Campohermoso, Guayatá y Santa María han sido escenario de múltiples intervenciones militares con resultados significativos. De hecho, aseguró que en el último año se han incautado más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína en esta región, lo que refleja, según dijo, la persistencia de estas economías ilícitas y la necesidad de mantener la presión operacional sobre estos corredores.

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En cuanto a la operación más reciente en Guateque, Marmolejo explicó que en lo corrido del año ya se han desarrollado seis intervenciones en esta zona, dos de ellas con resultados positivos, incluida la de Santa María donde se incautaron más de 1.400 kilos de droga. La de Guateque, agregó, se suma a ese balance como uno de los golpes más importantes del año por la cantidad de estupefaciente y químicos hallados en un solo punto.

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Finalmente, el general Marmolejo precisó que el material incautado y destruido en la vereda Juntas está avaluado en más de 4.830 millones de pesos, según estimaciones de policía judicial y narcóticos. «...Es una afectación bastante alta a estas organizaciones dedicadas netamente al narcotráfico...», afirmó el oficial, al indicar que se trataría del Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional -GAO ELN-, estructura criminal que operan en el corredor entre el departamento de Boyacá que conecta con Casanare y Meta.

El operativo en Boyacá se da en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente la presencia de estructuras de narcotráfico en el Valle de Tenza, en Boyacá.