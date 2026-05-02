Desde el Concejo de Manizales denuncian uso desbordado de vapeadores por estudiantes en colegios

Manizales

El llamado sobre el masivo uso de vapeadores en estudiantes de distintos colegios en la capital caldense lo hace la concejala Manuela Rodríguez Castaño, quien explica que, según los resultados entregados por el Ministerio de Justicia y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el departamento ocupa el primer puesto en utilización de vapeadores en la población escolar y el segundo lugar en consumo de otras sustancias como marihuana y LSD por parte de los estudiantes.

“Es una situación alarmante, por eso propuse una sesión en el concejo y nos dimos cuenta que en Manizales no hay un diagnóstico oficial en la ciudad. Además, no se cumple en su totalidad la política pública de salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, apenas iniciaron esas campañas hace 15 días, entonces el llamado es a que se articulen las entidades para intervenir y, lo principal, prevenir, porque hay padres de familia que no conocen bien estos objetos”, explica la concejala Rodríguez Castaño.

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Por su parte, el secretario de Educación de Manizales, Andrés Betancourth, explica que es preocupante la situación, en especial, por el fácil acceso a estos elementos que son similares a lápices, lapiceros y otros objetos de uso escolar.

“Es un llamado oportuno que hace el concejo porque el problema es que hoy no hay estadísticas al respecto. Si bien el marco de la ley prohíbe el expendio y comercialización de estos dispositivos para menores de edad, lamentablemente, las vías de acceso son múltiples y difíciles de controlar, es un riesgo para la salud pública y debemos ser muy rigurosos, ya que tienen forma de lapiceros, lápices, USB, entre otros elementos habituales para los estudiantes”.

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En seis meses, se citará a una nueva sesión en el Concejo de Manizales para verificar los controles que han hecho desde la alcaldía y las autoridades en las instituciones educativas.