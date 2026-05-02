CNE estudia solicitud para revisar firmas con las que se inscribió Abelardo de la Espriella

El CNE evaluará las firmas de Abelardo de la Espriella. / Foto: Suministrada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el marco de las elecciones del próximo 31 de mayo. La decisión se tomó tras una petición ciudadana que cuestiona la validez de los apoyos recolectados para su inscripción.

De acuerdo con el auto, el CNE consideró necesario “recaudar y verificar el material probatorio pertinente que permita esclarecer los supuestos fácticos planteados”, por lo que ordenó la práctica de pruebas antes de tomar una decisión de fondo. En ese sentido, solicitó a la Registraduría Nacional certificar “el número total de firmas entregadas (…) cuántas fueron válidas” y, en caso de inconsistencias, explicar las razones de su anulación.

¿Por qué surgió la solicitud?

La solicitud de revocatoria fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien aseguró que el candidato habría inscrito su aspiración con “documentos falsos y firmas de apoyos que no son del puño y letra de los ciudadanos”, lo que, según su denuncia, configuraría una violación al principio de buena fe.

CNE pide explicaciones al candidato y a su comité

Además de requerir información a la Registraduría, el CNE ordenó al candidato y al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria” pronunciarse sobre los hechos.

De igual manera, pidió al denunciante precisar la causal de revocatoria y aportar pruebas que respalden sus señalamientos.

El alto tribunal electoral recordó que tiene la facultad de revocar inscripciones “cuando exista plena prueba de que (…) están incursos en causal de inhabilidad”, pero advirtió que cualquier decisión debe respetar el debido proceso y el calendario electoral vigente.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa probatoria y no implica una decisión definitiva sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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