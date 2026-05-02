Asesinan a joven en zona rural de Chinácota, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un hecho de sangre se registró en zona rural de Chinácota, donde un joven fue asesinado con arma de fuego en la vía que comunica hacia Ragonvalia, en el sector conocido como La Virgen.

La víctima fue identificada como Said Alejandro Ramírez Duarte, de 23 años, quien presentó una herida en la cabeza ocasionada por proyectil de arma de fuego.

El caso se registró hacia las 11:00 de la noche, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes no han establecido los móviles ni los responsables de este homicidio.

De acuerdo con información preliminar, la víctima registraba antecedentes por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, aspecto que hace parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades.