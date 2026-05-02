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02 may 2026 Actualizado 10:34

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Internacional

Ministro alemán dice que Europa debe asumir más responsabilidad tras plan de EEUU de retirar tropas

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images / Caspar Benson

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images

EFE

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este sábado que la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania era previsible, pero el anuncio del Pentágono deja claro que Europa debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad.

“Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad”, señaló Pistorius en un comunicado distribuido por el canal de WhatsApp del Ministerio de Defensa alemán.

La decisión de retirar a 5.000 efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de Alemania está siendo planeada por el Pentágono, de acuerdo con dichos funcionarios.

La medida adelantada por altos mandos mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán.

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