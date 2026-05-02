Alcaldía de Tunja y Universidad de Boyacá impulsan habilitación de sendero peatonal

El alcalde de Tunja, Carlos Gabriel H., destacó que la administración municipal adelanta un trabajo articulado con instituciones académicas y actores del sector para consolidar un corredor peatonal seguro y accesible. «...Con el esfuerzo mancomunado buscaremos gestionar acciones para concretar el aprovechamiento del espacio público, en procura de que las instituciones educativas, comercios y entidades de salud puedan gozar de un acceso peatonal digno...», afirmó el mandatario.

Por su parte, el rector de la Universidad de Boyacá, Camilo Correal, explicó que este sendero nació de manera espontánea hace cerca de 20 años debido a la necesidad de conexión entre distintos sectores de la ciudad. El directivo señaló que, tras varios años de gestiones, la declaratoria de utilidad pública permitirá avanzar en la consolidación de un camino peatonal adecuado para estudiantes, residentes y personas con movilidad reducida.

Correal agregó que la intervención beneficiará a toda la comunidad educativa y hospitalaria ubicada en esta zona del oriente de Tunja. Tanto la Alcaldía como la universidad coincidieron en que el proyecto aportará al desarrollo urbano, social y económico del sector, además de mejorar las condiciones de accesibilidad y tránsito peatonal para cientos de ciudadanos.