Tragedia por avenida torrencial del río Tejo en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una grave emergencia se desató en la noche de ayer, jueves 30 de abril, en Ocaña, luego de que las intensas lluvias provocaran una avenida torrencial del río Tejo que impactó con fuerza a múltiples sectores urbanos y rurales del municipio.

El fenómeno sorprendió a decenas de familias, especialmente en zonas cercanas al afluente como la vereda Espíritu Santo y barrios como Las Delicias, 20 de Julio, Tejarito, La Modelo y La Gloria, donde la creciente arrastró lodo, material vegetal, escombros y residuos sólidos, ingresando a viviendas y causando daños de gran magnitud.

En varios casos, las casas quedaron totalmente destruidas y sus ocupantes lo perdieron todo.

Desde el momento en que se conoció la emergencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo activó los protocolos de respuesta, desplegando un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional, Policía y personal de la administración municipal.

Las labores se han concentrado en la atención de las familias afectadas, la evacuación preventiva en zonas de alto riesgo y la remoción de material con maquinaria amarilla en los puntos más críticos.

El balance preliminar evidencia la dimensión de la tragedia: más de 200 viviendas afectadas -varias con pérdida total-, más de mil personas damnificadas y cerca de 12.000 habitantes evacuados o en estado de alerta ante el riesgo de nuevas crecientes.

Las afectaciones no solo son estructurales, sino también humanitarias, con familias que quedaron sin enseres, sin refugio y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Las autoridades informaron que durante la mañana de hoy se adelanta el censo oficial de afectados, mientras se alista la convocatoria a un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permitirá consolidar la información y coordinar la entrega de ayudas y las acciones de recuperación.