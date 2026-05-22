Estos son los seleccionados que ganaron becas universitarias para el nuevo diplomado de danza local
El proceso, desarrollado en alianza con el IPCC, representa el paso más importante en la historia de la ciudad para saldar la deuda de formación con los artistas locales
El comité técnico de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena oficializó el listado definitivo de los 25 artistas y maestros empíricos elegibles que recibirán las becas integrales para su formación superior. Tras culminar la etapa de entrevistas y la valoración de las trayectorias artísticas, el alma mater, en alianza con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), consolidó los resultados de este proceso que marca un hito en la dignificación del arte en el Distrito.
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El proceso de selección fue estructurado y ejecutado directamente por la Universidad de San Buenaventura bajo estrictos criterios de transparencia y mérito. El equipo evaluador de la institución educativa analizó aspectos fundamentales como la trayectoria de cada participante, su experiencia escénica o de enseñanza, la coherencia de su perfil y el potencial de cualificación mediante el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP). Los puntajes obtenidos de forma descendente permitieron definir a los beneficiarios que asumirán este reto académico de 120 horas intensivas con el respaldo y sello de la universidad.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el impacto social y cultural de haber culminado con éxito esta convocatoria. “Estamos cumpliendo una promesa de honor y saldando una deuda histórica con un sector que por décadas ha sostendido la identidad de nuestras tradiciones en los barrios y corregimientos. Con la entrega de estas becas, no solo estamos respaldando el talento, sino otorgando el poder del conocimiento y el reconocimiento institucional que nuestros maestros de danza siempre merecieron para consolidar sus proyectos de vida”.
Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, enfatizó la rigurosidad técnica que acompañó cada etapa del convenio interinstitucional. “Este listado es el resultado de un esfuerzo técnico transparente y minucioso liderado por la universidad, que nos permite asegurar que los recursos públicos impacten directamente en la profesionalización de nuestra base artística. Queremos que estos 25 líderes de la danza multipliquen sus capacidades en gestión, pedagogía y creación, fortaleciendo la capacidad instalada del Distrito y garantizando la sostenibilidad de sus expresiones culturales”.
Desde la perspectiva académica, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, Shirly Martínez Susa, celebró la conformación del grupo de becarios y el nivel evidenciado en las evaluaciones. “Nos llena de orgullo recibir en nuestras aulas virtuales y presenciales a estos maestros que han construido historia a través del movimiento. A través de este diplomado y la metodología participativa, la universidad valida científicamente sus saberes previos y les entrega herramientas para formular iniciativas independientes de alto impacto, asegurando que la memoria histórica de la ciudad cuente con un respaldo académico de excelencia”.
Con la publicación de los seleccionados, el programa académico se prepara para dar inicio a sus clases, convirtiéndose en el primer paso firme hacia la consolidación de la danza como una disciplina profesional y formalizada en el Caribe colombiano.
Listado oficial de los seleccionados
Johan Fernando Gutiérrez Padilla
José Gregorio García Silgado
Harold Fuentes Cuesta
Henry Alberto Orozco Peñata
Javier Enrique Castillo Otero
Pedro Rafael Ubaque Álvarez
Kevyn Iván Mercado Urueta
Lina Patricia Marrugo Quiñones
Luis Enrique Palacio Dimas
José Luis Sarkar Castro
Audi Antonio Núñez Cabrera
José Alfredo Peluffo Amador
Juan Ángel Ramírez Medina
Juan Carlos Ospino Niño
Katherine Restrepo Rhenals
Ediana Jiménez Carvajal
Ronal José Pérez Muñiz
Gamaliel Ayembis Morelo Sierra
Roberto Carlos Lozada Mendoza
William Rafael Salas Polo
Arlenis Álvarez Pérez
Edgar Martínez Beltrán
Mily Marina López Vallejo
Yeraldin Vanegas Marimón
Nubia Margarita Medina Ahumada