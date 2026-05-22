Estos son los seleccionados que ganaron becas universitarias para el nuevo diplomado de danza local

El comité técnico de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena oficializó el listado definitivo de los 25 artistas y maestros empíricos elegibles que recibirán las becas integrales para su formación superior. Tras culminar la etapa de entrevistas y la valoración de las trayectorias artísticas, el alma mater, en alianza con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), consolidó los resultados de este proceso que marca un hito en la dignificación del arte en el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proceso de selección fue estructurado y ejecutado directamente por la Universidad de San Buenaventura bajo estrictos criterios de transparencia y mérito. El equipo evaluador de la institución educativa analizó aspectos fundamentales como la trayectoria de cada participante, su experiencia escénica o de enseñanza, la coherencia de su perfil y el potencial de cualificación mediante el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP). Los puntajes obtenidos de forma descendente permitieron definir a los beneficiarios que asumirán este reto académico de 120 horas intensivas con el respaldo y sello de la universidad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el impacto social y cultural de haber culminado con éxito esta convocatoria. “Estamos cumpliendo una promesa de honor y saldando una deuda histórica con un sector que por décadas ha sostendido la identidad de nuestras tradiciones en los barrios y corregimientos. Con la entrega de estas becas, no solo estamos respaldando el talento, sino otorgando el poder del conocimiento y el reconocimiento institucional que nuestros maestros de danza siempre merecieron para consolidar sus proyectos de vida”.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, enfatizó la rigurosidad técnica que acompañó cada etapa del convenio interinstitucional. “Este listado es el resultado de un esfuerzo técnico transparente y minucioso liderado por la universidad, que nos permite asegurar que los recursos públicos impacten directamente en la profesionalización de nuestra base artística. Queremos que estos 25 líderes de la danza multipliquen sus capacidades en gestión, pedagogía y creación, fortaleciendo la capacidad instalada del Distrito y garantizando la sostenibilidad de sus expresiones culturales”.

Desde la perspectiva académica, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, Shirly Martínez Susa, celebró la conformación del grupo de becarios y el nivel evidenciado en las evaluaciones. “Nos llena de orgullo recibir en nuestras aulas virtuales y presenciales a estos maestros que han construido historia a través del movimiento. A través de este diplomado y la metodología participativa, la universidad valida científicamente sus saberes previos y les entrega herramientas para formular iniciativas independientes de alto impacto, asegurando que la memoria histórica de la ciudad cuente con un respaldo académico de excelencia”.

Con la publicación de los seleccionados, el programa académico se prepara para dar inicio a sus clases, convirtiéndose en el primer paso firme hacia la consolidación de la danza como una disciplina profesional y formalizada en el Caribe colombiano.

Listado oficial de los seleccionados

Johan Fernando Gutiérrez Padilla

José Gregorio García Silgado

Harold Fuentes Cuesta

Henry Alberto Orozco Peñata

Javier Enrique Castillo Otero

Pedro Rafael Ubaque Álvarez

Kevyn Iván Mercado Urueta

Lina Patricia Marrugo Quiñones

Luis Enrique Palacio Dimas

José Luis Sarkar Castro

Audi Antonio Núñez Cabrera

José Alfredo Peluffo Amador

Juan Ángel Ramírez Medina

Juan Carlos Ospino Niño

Katherine Restrepo Rhenals

Ediana Jiménez Carvajal

Ronal José Pérez Muñiz

Gamaliel Ayembis Morelo Sierra

Roberto Carlos Lozada Mendoza

William Rafael Salas Polo

Arlenis Álvarez Pérez

Edgar Martínez Beltrán

Mily Marina López Vallejo

Yeraldin Vanegas Marimón

Nubia Margarita Medina Ahumada