Estación de Policía del centro histórico de Cartagena fue renovada con millonaria inversión

La calle del candilejo, escribió una nueva hoja en la historia de Cartagena. Sus andenes fueron adornamos con banderas de Colombia, y la plaza de armas de la estación de Policía Centro Histórico, se engalanaba con una ceremonia protocolaria, en la que se develó, la placa conmemorativa, que simbolizó la entrega oficial del proyecto de remodelación de esta estación, ahora una infraestructura renovada, moderna y digna.

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La Fundación Centro Histórico de Cartagena de Indias, mediante la articulación entre los sectores público y privado, hizo entrega oficial de las renovadas instalaciones.

Tras un exhaustivo proceso de diseño, trámites legales, adecuaciones, mantenimiento y amoblamiento, iniciado en enero de 2024, este inmueble republicano con cimientos coloniales y tres pisos se posiciona como un referente nacional en seguridad, arquitectura y dignidad institucional.

“El país entero agradece esta contribución, colaboración y apoyo económico, fruto del gran esfuerzo de diferentes gremios, especialmente de la Fundación Centro Histórico y de todos sus asociados y agremiados, quienes hicieron posible una inversión superior a los 3.100 millones de pesos durante más de 20 meses de obra. Esto nos permite hoy entregar a la comunidad cartagenera, a los colombianos y al mundo una estación moderna y digna”, indicó el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

El proyecto, que se desarrolló durante aproximadamente dos años y medio, se alinea con la visión de fortalecer la seguridad del Cordón Amurallado, promover la convivencia armónica entre residentes y turistas, y dignificar la labor de las autoridades mediante instalaciones adecuadas para el cumplimiento de su misión.

“Esta renovada estación es un acto de dignidad para nuestros policías y una garantía de tranquilidad para Cartagena. Con estas instalaciones de vanguardia y la nueva oficina de la Policía de Turismo, fortalecemos nuestra capacidad operativa para proteger el corazón de la ciudad. Tendremos hombres y mujeres de la Policía Nacional bilingües, especialmente con dominio del idioma inglés, brindando atención permanente en seguridad y convivencia”, puntualizó el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La transformación fue posible gracias a la articulación de la Fundación Centro Histórico con aliados estratégicos como la Fundación Cartago, Hotel Casa San Agustín, Hotel Casa Pestagua y Cementos Argos S. A., con el propósito de promover un Centro Histórico sostenible y seguro, preparado para los retos del turismo responsable y comprometido con la calidad de vida de sus habitantes.