La construcción del megacolegio de Ciudadela de La Paz en El Pozón ya registra un avance del 70 %

La apuesta de la Alcaldía Mayor de Cartagena por cerrar brechas históricas en educación continúa avanzando en la zona suroriental de la ciudad. El nuevo colegio Ciudadela de La Paz, una de las principales obras educativas que ejecuta el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, en El Pozón, ya alcanza cerca del 70 % de ejecución y se proyecta como un gran centro para la primera infancia y una de las infraestructuras educativas más modernas que actualmente construye el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva institución beneficiará a más de 1.200 estudiantes y contará con diez aulas para prejardín y jardín, además de cuatro espacios para preescolar y 22 salones para básica y media, fortaleciendo el acceso a la educación desde los primeros años de formación en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Cartagena. Además, el megacolegio tendrá un componente diferencial, ya que en las jornadas de tardes y noches funcionará como centro de innovación y programas universitarios para jóvenes y adultos de la comunidad.

Actualmente, en El Pozón existe capacidad para matricular a cerca de 25 mil estudiantes, pese a que en la zona habitan alrededor de 39 mil niños y jóvenes, entre los 5 y 19 años, reflejando un importante déficit de cobertura educativa. Con este nuevo proyecto, el Distrito busca acercar oportunidades educativas a cientos de familias que durante años tuvieron que buscar cupos lejos de sus hogares o enfrentar limitaciones por falta de infraestructura cercana.

“Estamos construyendo mucho más que aulas. Estamos llevando oportunidades reales a comunidades que durante años esperaron inversiones educativas de esta magnitud. Este colegio va a cambiar la vida de miles de niños, jóvenes y familias enteras”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El nuevo colegio Ciudadela de La Paz contará con diez aulas para prejardín y jardín, cuatro aulas para preescolar y 22 salones destinados a básica y media, convirtiéndose en un gran centro para la primera infancia y en una de las infraestructuras educativas más completas que actualmente construye el Distrito.

La institución también contará con salón múltiple, comedor escolar, laboratorios, sala de informática, biblioteca, aula lingüística, aula polivalente, zonas administrativas, áreas recreativas, cancha múltiple cubierta, parqueaderos, cerramiento y amplias zonas verdes con paisajismo. Además, parte de estos espacios estarán abiertos al uso comunitario, fortaleciendo la integración social y el acceso de los habitantes del sector a escenarios deportivos, recreativos y de formación.

“Este nuevo colegio tendrá un componente muy importante para la primera infancia, porque estamos hablando de espacios pensados para que los niños comiencen su proceso educativo en condiciones mucho más dignas, modernas y adecuadas. Aquí no solamente habrá aulas; también habrá acceso a tecnología, lectura, alimentación escolar y entornos que ayuden a fortalecer su desarrollo desde los primeros años de formación”, manifestó Alberto Martinez, secretario de Educación Distrital.

Actualmente, la obra avanza de manera simultánea en sus cuatro bloques estructurales, con todo el proceso de licencia debidamente cumplido. Ya fue completada toda la estructura principal del proyecto y continúan trabajos de mampostería, pañetes, instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias, adecuaciones interiores, estucos y labores correspondientes a obra blanca.

De igual manera, ya se construyen los pilares de lo que será la cancha múltiple cubierta de la institución, mientras avanzan los acabados en distintos sectores de etste centro educativo. El bloque A contará con comedor y cocina en el primer piso y aulas académicas en el segundo nivel. El bloque B tendrá salones de preescolar, laboratorios, aulas lingüísticas y baterías sanitarias. El bloque C incluirá biblioteca, lobby, rectoría, cafetería y zonas administrativas, mientras que el bloque D albergará salón social, áreas técnicas y nuevos espacios de clase.

Uno de los componentes más modernos e importante del proyecto será su sistema de sostenibilidad energética. La institución contará con paneles solares instalados sobre gran parte de la cubierta del bloque B, además de planta de suplencia total de energía y sistemas de almacenamiento de agua potable y contra incendios.

“Esta obra responde a una necesidad histórica de las comunidades de esta zona de Cartagena. Aquí no solamente estamos levantando infraestructura, estamos acercando oportunidades y creando espacios modernos y dignos para la formación de miles de estudiantes”, señaló el secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte.

La construcción del nuevo colegio de Ciudadela La Paz ha generado impacto económico para los habitantes del sector. Actualmente cerca de 70 personas trabajan directamente en la obra, incluyendo mano de obra vinculada desde la misma comunidad y sectores vecinos de El Pozón. Además, la ejecución del proyecto ha dinamizado actividades comerciales y de servicios alrededor de la obra.

César Barbosa, representante de la urbanización Ciudadela de La Paz, aseguró que la comunidad ha acompañado de cerca el desarrollo del proyecto y destacó el impacto que tendrá para las nuevas generaciones.

“Por primera vez sentimos que las grandes inversiones también están llegando a las periferias y a comunidades como la nuestra. Este colegio representa oportunidades para nuestros niños, jóvenes y también para los padres de familia que quieren seguir formándose y acceder a mejores oportunidades laborales”, expresó el líder comunitario.

Barbosa también resaltó que el proyecto permitirá acercar procesos técnicos, tecnológicos y universitarios a jóvenes y adultos de la zona, ampliando las posibilidades de formación para miles de familias del sector.

“Durante años muchas familias tuvieron dificultades para conseguir cupos educativos cercanos. Hoy vemos cómo esta obra empieza a cambiar esa realidad y cómo Ciudadela de La Paz comienza a escribir una nueva historia para toda esta comunidad”, agregó.

La Alcaldía Mayor de Cartagena proyecta finalizar las actividades constructivas hacia finales de este año, con el objetivo de dejar lista la institución para iniciar operaciones académicas posteriormente.

Con obras como el colegio de Ciudadela de La Paz, el Gobierno distrital continúa llevando inversión social, infraestructura moderna y nuevas oportunidades a sectores históricamente excluidos de Cartagena, acercando educación de calidad a miles de niños, jóvenes y familias de la zona suroriental de la ciudad.