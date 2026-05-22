DATT aclara que no está incluido en la investigación nacional sobre sistemas de fotodetección

Teniendo en cuenta la información divulgada recientemente por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre la posible revocatoria de comparendos impuestos mediante sistemas de fotodetección en diferentes ciudades del país, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT Cartagena se permite informar a la ciudadanía lo siguiente:

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Frente a la investigación anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre presuntas irregularidades en sistemas automáticos de detección de infracciones en el país, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT Cartagena, No está incluido dentro del listado oficial de autoridades de tránsito objeto de medidas relacionadas con anulación de comparendos o devolución de recursos por concepto de fotomultas.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno Nacional, las actuaciones administrativas corresponden a organismos de tránsito que habrían presentado inconsistencias en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones durante los periodos comprendidos entre 2018 y 2024.

En ese sentido, el DATT precisa que, durante los periodos mencionados por el Ministerio de Transporte, Cartagena no tenía cámaras de fotodetección en operación, razón por la cual no se deben presentar ante esta entidad trámites relacionados con solicitudes de anulación de comparendos o devolución de recursos. Y las condiciones particulares de cada caso deben ser verificados previamente por los ciudadanos antes de iniciar cualquier actuación administrativa.

La entidad hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar desinformación que pueda generar congestión innecesaria en los procesos jurídicos y administrativos del organismo de tránsito y desgaste de la administración de justicia.

Asimismo, y con el propósito de no colapsar la capacidad operativa del DATT, se solicita a los ciudadanos consultar primero si su caso realmente corresponde a los periodos y condiciones establecidos por el Ministerio y la Superintendencia de Transporte antes de presentar solicitudes, toda vez que, como ya se indicó, el DATT Cartagena no impuso comparendos a través de fotodetecciones en tales periodos.

El DATT reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto al debido proceso, garantizando que todas las actuaciones administrativas en materia de tránsito se desarrollen conforme a la normatividad vigente y en protección de los derechos de los ciudadanos.