Sergio Higuita, quinto en la tercera etapa del Tour de Romandía: Así va Nairo Quintana en la general

Sergio Higuita durante el embalaje de la jornada en Romandía. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Este viernes se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Romandía, carrera que celebra en territorio suizo y que sirve de antesala al Giro de Italia. La fracción contó 177 kilómetros, con dos puertos de montaña de tercera categoría y uno de segunda categoría.

El ganador de la jornada fue el francés Dorian Gordon, quien se impuso en el embalaje con el cual se terminó definiendo la jornada. El podio lo completaron el australiano Finn Fisher-Black y el también francés Valentin Paret-Peintre.

El mejor colombiano de la jornada fue el antioqueño Sergio Higuita, quien terminó en el pelotón principal, con el mismo tiempo del ganador, pero cruzó la línea en la quinta posición de la jornada.

¿Cómo van los otros colombianos?

Nairo Quintana terminó 18 durante este viernes, también cruzando la meta junto al grupo del pelotón principal. Daniel Felipe Martínez, entretanto, finalizó 58 durante la jornada, a 3′07″ del ganador.

En la clasificación general, Sergio Higuita es el mejor colombiano también, ubicado en la casilla 14 a 1′10″ del líder; Nairo está en el puesto 30 a 6′12″; minetras que Daniel Martínez es 51 a 17′46″.

El gran favorito al título es líder en la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar, con un acumulado de 12h06′46″. El alemán Florian Lipowitz es su principal escolta, a 17″; mientras que el podio lo completa el francés Lenny Martinez, a 26″.