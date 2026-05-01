Secuestro en Pitalito terminó con liberación de la víctima en zona rural de Isnos

Neiva

Un presunto secuestro se registró el 30 de abril en horas de la tarde en el corregimiento de Bruselas, zona rural de Pitalito, donde hombres armados habrían retenido a un comerciante cafetero. El hecho ocurrió en la finca El Diviso, vereda Normandía, generando alerta entre habitantes del sur del Huila.

Según información preliminar, los delincuentes obligaron a la víctima, identificada como Jhonantan Alexis Delgado Zúñiga, a subir a su propio vehículo, una camioneta Nissan de placa GSN 626, en la que fue trasladado con rumbo desconocido bajo amenazas.

Tras conocerse el caso, la Fuerza Pública activó un operativo especial con plan candado en los principales corredores viales de la región, con apoyo del Ejército Nacional, la red de apoyo y la comunidad, logrando recolectar información clave en tiempo real.

Gracias a la presión de las autoridades, el comerciante cafetero fue liberado en zona rural del municipio de Isnos, vereda El Remolino. Fue hallado en buen estado de salud y recibe acompañamiento del Gaula, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.