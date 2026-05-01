Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 may 2026 Actualizado 21:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

MinTrabajo confirma la “Política Nacional de Trabajo Digno y Decente” de CONPES: ¿De qué se trata?

Esta política contará con una inversión de $1,82 billones para los próximos 10 años.

Caracol Radio

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir