Ministro de Defensa lideró dispositivo de seguridad durante marchas en Cartagena

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, participó del Puesto de Mando Unificado Nacional, liderado por el Ministerio de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, desde las instalaciones del Edificio Inteligente, central de monitoreo de cámaras de DistriSeguridad, ubicado en el sector de Chambacú, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

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Este centro estratégico se ha consolidado como un punto clave para la toma de decisiones, permitiendo el monitoreo en tiempo real y la respuesta oportuna de las autoridades, garantizando así el orden público, la seguridad ciudadana y el respeto por el derecho a la protesta.

Específicamente en la ciudad de Cartagena de Indias, la Policía Nacional de los Colombianos, dispuso de más de 200 hombres y mujeres, para brindar acompañamiento de los dos recorridos establecidos por los organizadores.

El primero, que salió del coliseo de combate y que tiene como punto de concentración la cancha de fútbol del Nuevo Bosque, y la otra que partió del parque Flanagan del barrio Bocagrande, llegando a la Torre del Reloj.

Desde el PMU se realizó un monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos, las condiciones de seguridad, en especial en este Día del Trabajador.