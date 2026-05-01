Más de 70 policías garantizan seguridad de Agro Bolívar 2026 en Magangué

Con un dispositivo integrado por más de 70 uniformados, la Policía Nacional despliega un amplio operativo de seguridad durante el desarrollo de Agro Bolívar, evento liderado por la Gobernación de Bolívar a través del gobernador Yamil Arana Padauí, que se lleva a cabo en el municipio de Magangué y congrega a exponentes del sector agrícola, ganadero y comercial de la región.

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El plan de seguridad contempla actividades de vigilancia, control de acceso, patrullajes permanentes y acompañamiento a los asistentes, con el propósito de garantizar la convivencia ciudadana y prevenir cualquier hecho que pueda alterar el normal desarrollo de la jornada. Las acciones son lideradas por el Departamento de Policía Bolívar, con apoyo de distintas especialidades del servicio.

Asimismo, se adelantan campañas de prevención orientadas a fortalecer la cultura de la legalidad, promover el autocuidado y brindar recomendaciones a los visitantes frente a la protección de sus pertenencias y el uso responsable de los espacios públicos.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia del dispositivo implementado y el compromiso institucional con la seguridad del evento.

“Hemos dispuesto un componente humano y logístico importante para acompañar a la comunidad durante Agro Bolívar. Nuestro objetivo es que propios y visitantes disfruten de este espacio con tranquilidad, confianza y total garantía de seguridad”, señaló el oficial.

Agro Bolívar se consolida como una vitrina clave para el fortalecimiento del campo bolivarense, impulsando el desarrollo económico y promoviendo el intercambio comercial en un ambiente seguro y organizado bajo el liderazgo institucional del gobierno departamental.